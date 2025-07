Novak Djokovic crede nel 25° Slam | Se gioco così posso battere chiunque

Novak Djokovic, convinto di poter conquistare il suo 25.176° Slam, crede fermamente che con il giusto impegno possa battere chiunque. Dopo aver dominato sul Centre Court di Wimbledon, eliminando facilmente Daniel Evans e avanzando al terzo turno, il suo spirito competitivo è alle stelle. Con un percorso inarrestabile, Nole si presenta come il favorito assoluto per il torneo. La sua determinazione potrebbe davvero fare la differenza nel secondo ...

Novak Djokovic si è reso protagonista di una prestazione impressionante ieri sul Centre Court di Wimbledon, demolendo il padrone di casa britannico Daniel Evans in tre set con il punteggio di 6-3 6-2 6-0 e approdando al terzo turno dei Championships 2025. Il suo prossimo avversario sarà il connazionale serbo Miomir Kecmanovic, ma a questo punto (a maggior ragione dopo l’eliminazione di Jack Draper) Nole diventa il favorito d’obbligo nel secondo quarto del tabellone per raggiungere eventualmente il numero 1 al mondo Jannik Sinner in semifinale. “ Non è mai facile giocare qui con un giocatore di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it