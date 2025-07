Roma l’aggressione razzista sul bus in centro | Ti uccido so dove abiti

Un episodio di violenza razzista scuote il cuore di Roma, mettendo in luce le gravi conseguenze dell’odio e della discriminazione. Quattro giovani tra i 19 e i 20 anni sono stati arrestati dopo aver minacciato e aggredito un uomo su un autobus, lasciando dietro di sé tracce di un gesto ignobile. La città si prepara a reagire, rafforzando impegno e vigilanza per combattere ogni forma di intolleranza.

Prima le minacce: «Negro di m. ti uccido, so dove abiti». Poi l’aggressione a calci e pugni. Fino al furto dell’orologio del telefono. Quattro ragazzi sono stati arrestati e posti ai domiciliari o all’obbligo di dimora con divieto di lasciare l’abitazione di notte. Tutti tra i 19 e i 20 anni, secondo l’accusa hanno aggredito un uomo a bordo di un autobus di linea nel centro di Roma. Sono stati individuati grazie ai sistemi di videosorveglianza. E i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza con le misure cautelari nei loro confronti. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: roma - aggressione - centro - uccido

Roma: violenta aggressione a coltellate a Fidene, intervento d’urgenza e indagini in corso - Un'aggressione violenta ha scosso il quartiere di Fidene a Roma nel pomeriggio di oggi, con un uomo di circa 30 anni ferito a coltellate.

AGGRESSIONE RAZZISTA SU UN BUS, NEL PIENO CENTRO DI ROMA, DA PARTE DI QUATTRO RAGAZZI ITALIANI A... Vai su X

Roma, l’aggressione razzista sul bus in centro: «Ti uccido, so dove abiti»; Roma, aggressione razzista su bus di linea: 4 misure cautelari; “Ti uccido, so dove abiti”: aggressione razzista a Roma, misure cautelari per quattro ventenni.

«Ne*ro di m***a, ti uccido»: calci e pugni sull'autobus in centro a Roma, quattro ragazzi italiani incastrati dalle telecamere - Un giovane straniero sarebbe stato accerchiato e apostrofato con frasi come «Negro di m... Scrive msn.com

Aggressione razzista nel centro di Roma su un bus di linea - ti uccido, so dove abiti" quindi l'aggressione a calci e pugni fino a farlo cadere e rubargli l'orologio e il telefono. Secondo ansa.it