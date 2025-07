Risiko bancario | le novità per le offerte di BPER e Monte Paschi di Siena

Il mondo del risiko bancario si arricchisce di novità interessanti: BPER potenzia la sua offerta su Banca Popolare di Sondrio con un miglioramento economico significativo, mentre Monte Paschi di Siena svela i dettagli dell’OPA su Mediobanca, con il prospetto approvato dalla Consob. Questi sviluppi segnano una fase cruciale per il settore, che promette di cambiare gli equilibri finanziari italiani. Scopriamo insieme le ultime evoluzioni di questa dinamica partita.

Arrivano diverse novità sul fronte del risiko bancario, in particolare per quanto riguarda l’offerta avanzata da BPER per Banca Popolare di Sondrio, che prevede un corrispettivo migliorato rispetto alla proposta iniziale, e per l’OPS di Monte Paschi su Mediobanca, di cui è stato pubblicato il prospetto informativo approvato dalla Consob questa settimana. BPER alza la posta per Pop Sondrio: 1 euro in più. BPER ha annunciato ieri sera l’aumento del corrispettivo dell’ offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria su Banca Popolare di Sondrio, prevedendo una componente in denaro (cash) di 1 euro, che va ad aggiungersi al corrispettivo in azioni (1,450 azioni BPER di nuova emissione per ogni azioni Pop Sondrio) originariamente previsto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it