Torino iniziano le visite mediche per Anjorin | racconto e dettagli – VIDEO

A Torino, l’attesa è finita: Tino Anjorin ha iniziato le visite mediche con il Torino, segnando un passo importante nel suo nuovo capitolo in Italia. Il giovane talento si presenta pronto a lasciare il segno, portando entusiasmo e nuove sfide ai granata. Restate con noi per scoprire tutti i retroscena, le emozioni sul campo e i dettagli esclusivi di questa operazione che promette di rivoluzionare il nostro campionato.

Tino Anjorin è arrivato a Torino per le visite mediche, ecco il filmato del giocatore e alcuni retroscena direttamente dal posto (Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Prosegue come previsto (e come vi avevamo raccontato in precedenza sulle colonne di CalcioNews24), l’inserimento di Tino Anjorin al Torino. Dopo l’arrivo in città nella serata di ieri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, iniziano le visite mediche per Anjorin: racconto e dettagli – VIDEO

In questa notizia si parla di: torino - anjorin - visite - mediche

Roma su Anjorin, ma il Torino fa sul serio: un vantaggio per i granata - Roma su Anjorin, ma il Torino fa sul serio: un vantaggio per i granata. Si avvicina un luglio decisivo in cui la Roma dovrà rinforzare la rosa di Gasperini, affrontando anche le cessioni di Angelino e N’Dicka.

Tino #Anjorin è arrivato al Grande #Torino per le visite mediche Inizia l'avventura del nuovo colpo di #calciomercato del Toro @LorenzoBosca Vai su X

ANJORIN AL TORO E' fatta per l'arrivo di Tino #Anjorin al #Torino! Il centrocampista inglese, in arrivo dall'#Empoli, verrà pagato circa 4.5 milioni di euro. Venerdì le visite mediche e la firma col club #granata, pronto un quadriennale per lui. ? Vai nei c Vai su Facebook

Torino, ecco Anjorin: oggi le visite mediche | FOTO E VIDEO; Torino, ecco Anjorin: oggi le visite mediche; Torino, è l’Anjorin-day: oggi visite mediche e firme.

Torino, iniziano le visite mediche per Anjorin: racconto e dettagli – VIDEO - Tino Anjorin è arrivato a Torino per le visite mediche, ecco il filmato del giocatore e alcuni retroscena direttamente dal posto (Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Lo riporta calcionews24.com

Torino, è l’Anjorin-day: oggi visite mediche e firme - La trattativa è ormai chiusa da giorni, ora però è tempo di tirare le fila. Come scrive toronews.net