Il Maestro | il poster del nuovo film di Andrea Di Stefano

Siamo entusiasti di presentarvi il teaser poster di "Il Maestro", il nuovo atteso film di Andrea Di Stefano. Un'opera ricca di talento, con protagonisti come Pierfrancesco Favino e Valentina Bellè, pronta a conquistare il pubblico durante le Giornate di Cinema di Riccione. Preparatevi a immergervi in una narrazione coinvolgente e imperdibile. La storia che ci aspetta promette emozioni e sorprese senza precedenti, lasciandoci con l'auspicio che questo capolavoro possa diventare un must del cinema italiano.

In occasione di Cinè, Giornate di Cinema di Riccione è disponibile il teaser poster di Il Maestro, il nuovo film di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia con Valentina Bellè e con Edwige Fenech. Il film è prodotto da INDIANA PRODUCTION, INDIGO FILM e VISION DISTRIBUTION in collaborazione con MEMO FILMS, in collaborazione con SKY in collaborazione con PLAYTIME e uscirĂ nelle sale distribuito da VISION DISTRIBUTION. La trama Il Maestro. Estate, fine anni Ottanta. Dopo anni di allenamenti duri e regole ferree, Felice, tredici anni e sulle spalle tutte le aspettative del padre, arriva finalmente ad affrontare i tornei nazionali di tennis. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: maestro - poster - film - andrea

Pubblicato il primo poster ufficiale del prossimo film di Christopher Nolan, "The Odyssey"! Vai su Facebook

Il Maestro: il teaser poster del film con Pierfrancesco Mancini; Giovedì a Sassari L’Altalena: il maestro che insegna ai bambini in ospedale; Il Maestro, Pierfrancesco Favino nelle prime immagini del film sul tennis.

Il maestro: il teaser poster del film con Pierfrancesco Favino - Anche se è stato precedentemente riportato che Alden Ehrenreich, il protagonista di Blue Jasmine e Ave, Cesare! Segnala cinematographe.it

Il Maestro: Pierfrancesco Favino protagonista nel nuovo film di Andrea Di Stefano, svelate le prime immagini - Cinematographe.it - Da oggi sono disponibili le prime immagini de Il Maestro, il nuovo atteso film di Andrea Di Stefano che vede protagonista Pierfrancesco Favino, affiancato da un cast ricco e variegato tra cui ... cinematographe.it scrive