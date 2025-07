Milan Ordine | Allegri è motivato Ha convinto Maignan Insegue questo traguardo

Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan riaccende la passione dei tifosi e stimola gli analisti a riflettere sulle potenzialità della squadra. Franco Ordine, noto giornalista, analizza l’entusiasmo e le motivazioni che spingono il tecnico verso un traguardo importante. Con una squadra motivata e un Maignan in grande forma, il Milan guarda avanti con determinazione: un percorso che promette emozioni e successi da non perdere.

Franco Ordine, giornalista, parla così del ritorno al Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole nel suo pezzo a 'Il Corriere dello Sport'.

