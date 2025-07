Riarmo necessario e sostenibile | il governo se la canta e se la suona

Il riarmo necessario e sostenibile si trasforma così in un atto di conformismo politico, dove le accuse di retorica bellicista e silenzio inquietante su Gaza tessono un quadro preoccupante. Se il governo Meloni continua a seguire questa rotta, rischia di compromettere non solo la credibilità internazionale, ma anche la pace stessa. È ora di chiedersi: qual è il vero prezzo di questa strategia?

Nessuna novità sostanziale è emersa dall'audizione alle Camere dei ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del recente vertice Nato tenutosi a L'Aja. L'unica certezza emersa: il governo Meloni si accoda senza esitazioni al piano di riarmo, alla retorica bellicista mascherata da strategia difensiva, e al silenzio complice su Gaza. Nessuna condanna per il governo Netanyahu, nemmeno una parola chiara, solo il solito approccio ipocritamente "umanitario" che non disturba l'alleato israeliano. Come hanno denunciato i parlamentari del M5S, i due ministri non hanno spiegato in alcun modo dove verranno trovati i 450 miliardi aggiuntivi che serviranno nei prossimi dieci anni per portare la spesa militare al 5% del Pil.