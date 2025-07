Tim Burton al lavoro su un nuovo film d’animazione

Tim Burton, il genio dietro capolavori come Beetlejuice, torna a stupirci con un nuovo film d’animazione. Dopo il successo travolgente del suo sequel del 2024, che ha incassato oltre 450 milioni di dollari, il regista si prepara a riportare sul grande schermo un’altra avventura fantastica. La sua firma inconfondibile promette di trasformare questa nuova produzione in un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e animazione. Restate sintonizzati: l’attesa sta per finire!

Il regista di Beetlejuice Beetlejuice Tim Burton ha annunciato il suo prossimo progetto dopo il successo travolgente del suo sequel 2024. A 36 anni di distanza dall’originale Beetlejuice – Spiritello porcello del 1988, l’atteso seguito della commedia horror di culto di Burton ha infatti generato ben 451,9 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo a fronte di un budget originale di 99 milioni di dollari. Nonostante il considerevole ritardo tra il primo e il secondo capitolo del franchise, ci sono già dei progetti in atto per Beetlejuice 3. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

