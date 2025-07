A Roma è esploso un distributore di benzina

Un'evacuazione di emergenza ha scosso Roma venerdì mattina, quando alle 8:00 un’esplosione ha devastato il distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani. La colonna di fumo e il boato hanno attraversato la città, lasciando tutti sgomenti. Vigili del fuoco e volontari sono intervenuti rapidamente per contenere il disastro. La domanda ora è: quali sono le conseguenze di questa drammatica esplosione?

Erano più o meno le 8 di venerdì 4 luglio quando una striscia di fumo scuro ha iniziato a salire verso il cielo il cielo di Roma, visibile da tutta la parte est della capitale. Alle 8,20 circa un boato si è udito in quasi tutta la città. Poi fiamme, lapilli, una nube nera. Un distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani, in zona villa De Sanctis, è esploso dando vita a un grosso incendio. Sul posto vigili del fuoco, volontari della protezione civile, la polizia di Stato, i carabinieri e gli agenti del gruppo Prenestino della polizia locale stanno cercando di tenere sotto controllo la situazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A Roma è esploso un distributore di benzina

In questa notizia si parla di: roma - esploso - distributore - benzina

Roma Prenestino, esploso distributore di benzina a Villa De Sanctis per distacco pompa da cisterna, forte boato e colonna di fumo alta 200 metri - VIDEO - Un boato devastante ha scosso Roma Prenestino venerdì mattina, alle 8:00, provocando un’esplosione nel distributore di benzina di Villa de Sanctis.

Prima il furto di un'auto a un agente della polizia locale al distributore di benzina, poi la fuga investendo l'agente con le pattuglie della polizia di Stato sopraggiunte in supporto ormai alle costole e un inseguimento da film. Protagonista del rocambolesco colpo, Vai su Facebook

A Roma è esploso un distributore di benzina; Boato a Roma Est, esplosione in un distributore di benzina. Tre agenti feriti; Un distributore di benzina è esploso a Roma nel quartiere Prenestino: ci sono feriti.

Un distributore di benzina è esploso a Roma nel quartiere Prenestino: ci sono feriti - Venerdì mattina a Roma è esploso un distributore di benzina in via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino, nella zona sud- Secondo ilpost.it

Roma, esplode distributore di benzina: diversi feriti. Il boato scuote la città - Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino di Roma, ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della Capitale. Da msn.com