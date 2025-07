Thirty Seconds to Mars a Gorizia con uno show che va oltre la musica

emozione, creando un'atmosfera unica che va oltre il semplice concerto. A Gorizia, i Thirty Seconds to Mars hanno dimostrato ancora una volta perché sono considerati uno dei live più coinvolgenti e innovativi del panorama musicale internazionale, lasciando il pubblico senza fiato e desideroso di rivivere quell'energia straordinaria.

Thirty Seconds to Mars: si sono esibiti a Gorizia tra energia, spettacolo e coinvolgimento emotivo. I Thirty Seconds to Mars, la band capitanata da Jared Leto e suo fratello Shannon, hanno da sempre trasformato i loro concerti in vere e proprie esperienze multisensoriali. Il loro recente tour, che ha attraversato numerose città europee e non solo, ha confermato ancora una volta la loro capacità di unire musica potente e momenti di autentica connessione con il pubblico. Ieri, si sono esibiti presso la Casa Rossa Arena di Gorizia, in occasione di Gorizia Capitale della Cultura Europea 2025. Leggi anche Can Yaman lancia un incontro con i fan, svelati i dettagli Uno show che va oltre la musica. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Thirty Seconds to Mars a Gorizia con uno show che va oltre la musica

In questa notizia si parla di: gorizia - thirty - seconds - mars

RAGAAAA CE L’HO FATTA!!!! Febbre andata e io sto per vedermi i Thirty Seconds To Mars A Gorizia Stasera Lo Spiegone lo fanno loro a me #thirtysecondstomars #elizag #Gorizia Vai su Facebook

++ E' IL GIORNO DEI THIRTY SECONDS TO MARS: GORIZIA PRONTA PER IL GRANDE CONCERTO ++ https://friulioggi.it/cronaca/thirty-seconds-to-mars-gorizia-pronta-grande-concerto-3-luglio-2025/… #fvg #gorizia #friulioggi Vai su X

È il giorno dei Thirty Seconds To Mars: Gorizia pronta per il grande concerto; Gorizia, successo travolgente per i Thirty Seconds to Mars: la città canta con Jared Leto; Thirty Seconds to Mars, la possibile scaletta del concerto all'Ippodromo di Milano.

Thirty Seconds to Mars a Gorizia con uno show che va oltre la musica - Ieri, si sono esibiti presso la Casa Rossa Arena di Gorizia, in occasione di Gorizia Capitale della Cultura Europea 2025. Scrive 361magazine.com

Recensione concerto: THIRTY SECONDS TO MARS a Gorizia tra rock, coriandoli e sudore [Scaletta e Info] - Dopo il bagno di folla a Milano all’Ippodromo Snai San Siro arrivano a Gorizia nel cartellone di GO! Lo riporta newsic.it