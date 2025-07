Esplode pompa di benzina a Roma | feriti vigile del fuoco e soccorritori del 118

Roma si risveglia sotto shock: un’esplosione violenta in via dei Gordiani ha scatenato un incendio che ha coinvolto un distributore di benzina, provocando feriti tra vigili del fuoco e soccorritori del 118. La colonna di fumo si innalza minacciosa sui quartieri della Capitale, mentre le operazioni di emergenza sono ancora in corso. Un episodio che rimarrà impresso nella memoria dei romani, ma la città si mobilita per affrontare l’emergenza.

Roma, 4 luglio 2025 – Paura al Prenestino per un forte boato che ha colto di soprassalto i residenti poco dopo le 8 di mattina. Il botto si è sentito da diverse zone di Roma. A esplodere è stato un distributore di benzina in via dei Gordiani, che ha provocato un incendio. Una densa colonna di fumo è visibile da diversi quartieri della Capitale. Quando c’è stata l’esplosione sul posto c’erano già vigili del fuoco e operatori del 118. Secondo le prime informazioni, erano stati chiamati per un camion che aveva urtato una conduttura. Almeno un pompiere è rimasto ferito insieme ad alcuni soccorritori e passanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplode pompa di benzina a Roma: feriti vigile del fuoco e soccorritori del 118

A Roma è esploso un distributore di benzina - Un'evacuazione di emergenza ha scosso Roma venerdì mattina, quando alle 8:00 un’esplosione ha devastato il distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani.

