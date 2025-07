Immissioni in ruolo 2025 52mila posti vacanti ma quanti saranno davvero autorizzati? Il Ministero convoca i sindacati | informativa martedì 8 luglio alle 15

Il countdown per le immissioni in ruolo 2025 è iniziato: con 52mila posti vacanti, cresce l’attesa per conoscere quanti saranno effettivamente autorizzati. Il Ministero ha convocato i sindacati per un’importante informativa martedì 8 luglio alle 15:00, momento cruciale in cui si definiranno i dettagli sulle stabilizzazioni del personale docente. Ma quali saranno le decisioni finali? Restate sintonizzati, perché tutto ciò che riguarda il futuro della scuola si deciderà in questa giornata decisiva.

Conto alla rovescia per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2025-2026. Secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, martedì 8 luglio alle 15:00 si terrà la consueta informativa sindacale con tutti i numeri riguardanti le stabilizzazioni per il personale docente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

