FEMMINILE Spugna si presenta | | Credo nel progetto

Femminile Spugna si presenta con entusiasmo e determinazione, portando con sé un ricco palmares di successi che testimoniano la sua competenza e passione per il calcio femminile. Con due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, Alessandro Spugna si appresta ad affrontare la sua nona stagione nella massima serie, pronto a scrivere nuove pagine di successo. La sua esperienza e la fiducia del Sassuolo sono il segnale di una stagione promettente, e il progetto neroverde è destinato a crescere ancora di più.

Due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane: la bacheca di Alessandro Spugna, nuovo tecnico del Sassuolo Femminile che si accinge ad affrontare la sua nona stagione nella massima serie, parla per lui. E per lui parlano il dg neroverde Giovanni Carnevali (nella foto con Spugna) e il Responsabile del settore femminile del Sassuolo Alessandro Terzi. "Un allenatore di grande esperienza che ha raggiunto risultati importanti nella sua carriera, un tecnico che conosce molto bene il campionato e saprà far crescere il nostro settore femminile portando entusiasmo, idee e grandi motivazioni", ha detto il primo, mentre il secondo ha sottolineato come "la sua esperienza e la sua visione del calcio saranno fattori determinanti nella crescita della prima squadra femminile e nella valorizzazione del talento delle nostre calciatrici". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net