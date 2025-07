Cocciaretto l’anti-Zverev | lo stress dei tennisti? Mio nonno ha costruito una fabbrica mia nonna ci ha lavorato fino a 80 anni

Elisabetta Cocciaretto si distingue non solo per il talento sul campo di Wimbledon, ma anche per la sua prospettiva unica sulla vita e lo stress dei tennisti. Numero 116 del mondo, ha già sconfitto le teste di serie più forti, dimostrando che la determinazione porta lontano. La sua storia familiare, con nonno e nonna che hanno costruito e lavorato in una fabbrica fino a tarda età , ispira un approccio equilibrato alle pressioni dello sport e della vita. Le sue parole sulla resilienza e lo stress sono un insegnamento per tutti.

Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon vince in campo e fuori. È al terzo turni di Wimbledon, lei numero 116 del mondo. Ha sbalordito eliminando al primo turno la testa di serie numero 3 Pegula e ieri ha superato anche il turno successivo. In conferenza stampa ha detto la sua sullo stress dei tennisti. le sue parole riportate dal Giornale che sta seguendo il caso Zverev e le lamentele di alcuni tennisti per l’eccessiva pressione psicologica cui sarebbero sottoposti. Scrive Il Giornale: Intanto continua l’onda lunga delle parole di Zverev, con Aryna Sabalenka che lo invita a parlare di più dei suoi problemi («se tieni tutto dentro, la situazione rischia di ucciderti»), mentre il fratello Misha invece non sembra solidale: «Sasha sta male? I bimbi in Africa stanno peggio». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cocciaretto l’anti-Zverev: «lo stress dei tennisti? Mio nonno ha costruito una fabbrica, mia nonna ci ha lavorato fino a 80 anni»

