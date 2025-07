Forte boato a Roma esplosa pompa di benzina | diversi feriti tra cui vigile del fuoco e operatori del 118

Un’esplosione devastante ha scosso Roma, coinvolgendo un deposito di gas Gpl in via dei Gordiani, zona Prenestino. Il forte boato ha provocato feriti, incendi e una vasta nube visibile in tutta la città, generando panico tra i residenti. Vigili del fuoco e operatori del 118 sono intervenuti immediatamente, ma la scena rimane impressionante. Cosa si nasconde dietro questa tragedia?

