Ragazze e ragazzi alla ribalta | nuova edizione tra teatro e didattica

ragazze e ragazzi alla ribalta, la nuova edizione tra teatro e didattica, promette di coinvolgere giovani menti e cuori con proposte innovative e stimolanti. Dopo i risultati eccezionali dello scorso anno, questa seconda fase si arricchisce di novità che rafforzano il legame tra arte, cultura e crescita personale. Promossa dal consorzio sociale Sol.Co Città Aperta e…

Non solo spettacoli, ma anche altre proposte culturali, didattiche e formative. Dopo gli importanti risultati raggiunti, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, raggiunti nell’anno scolastico appena concluso, prende il via la seconda edizione del progetto ‘ Ragazze e ragazzi alla ribalta, Vivere il teatro, vivere la vita’ con alcuni importanti elementi di novità . L’iniziativa, promossa dal consorzio sociale  Sol.Co Città Aperta  e da  CSA Coesi, Centro Servizi di  Confcooperative Bergamo, con il sostegno di  Fondazione Cariplo  e di  Fondosviluppo spa, prevedere infatti forme supporto economico, progettuale e organizzativo, con la possibilità di dare vita a veri e propri viaggi di istruzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ragazze e ragazzi alla ribalta: nuova edizione tra teatro e didattica

