Viaggiavano in A1 con mezzo chilo di hashish nascosto in una borsa frigo

Viaggiavano lungo l’A1 con un carico sorprendente: mezzo chilo di hashish celato in una borsa frigo sotto ai ghiaccioli. Due giovani, uno italiano e l’altro moldavo, sono stati intercettati dalla polizia stradale nei pressi di Arezzo, suscitando immediatamente sospetti. Nonostante i documenti in regola, la loro agitazione tradiva qualcosa di più. La scena mette in luce come l’imprevedibile possa celarsi dietro ogni controllo stradale, rivelando un mondo di rischi e contraddizioni.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Viaggiavano in A1 con mezzo chilo di hashish nascosto in una borsa frigo sotto ad alcuni ghiaccioli. Due giovani di 20 e 21 anni, uno italiano e l'altro moldavo sono stati così arrestati dalla polizia stradale nel corso di un controllo sull'Autostrada A1 nei pressi del casello di Arezzo. I due, a bordo di una utilitaria provenivano da Roma. Nonostante la regolarità dei documenti, l'eccessiva agitazione dei ragazzi e il forte odore di hashish percepito ha insospettito gli agenti. Nella successiva perquisizione, effettuata in caserma, sono stati trovati due panetti e 30 ovuli di hashish, per un peso complessivo di 525 grammi, nascosti sotto dei ghiaccioli in una borsa frigo che i due ragazzi avevano al seguito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viaggiavano in A1 con mezzo chilo di hashish nascosto in una borsa frigo

