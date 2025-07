Esplosione a Roma boato all’alba al Prenestino | colonna di fumo e diversi feriti Evacuata la zona

Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina, alle prime luci dell'alba, provocando un boato assordante e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. L’incidente, verificatosi in via dei Gordiani nel quartiere Prenestino, ha causato diversi feriti e ha portato all’evacuazione della zona. La città si interroga sulle cause e sulla sicurezza di aree a rischio, in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Un’esplosione violentissima ha scosso la Capitale alle 8:18 di venerdì mattina. Un boato, avvertito distintamente in diversi quartieri della cittĂ , ha preceduto l’innalzarsi di una densa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, dalla zona di via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino, a Sud-Est di Roma. A provocare lo scoppio sarebbe stato un deposito di gas e carburante situato nei pressi di un distributore di benzina. Al momento non è chiaro se la deflagrazione sia avvenuta durante un’operazione di rifornimento. Sul posto sono accorsi tempestivamente i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e numerose ambulanze del 118. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona

