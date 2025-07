Roma esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino | forte boato e colonna di fumo nero | Diversi feriti

Un'esplosione devastante scuote il quartiere Prenestino di Roma: un deposito di gas e carburante esplode con un forte boato, creando una colonna di fumo nero che si alza nel cielo. Diverse persone sono rimaste ferite mentre le autorità intervenivano rapidamente per mettere in sicurezza l’area. La causa? Il distacco accidentale di una pompa dalla cisterna che alimentava l’impianto, un incidente che ricorda quanto la sicurezza sia fondamentale in questi ambienti.

Lo scoppio è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero | Diversi feriti

In questa notizia si parla di: roma - esplode - deposito - carburante

Claudio Ranieri furioso con l’arbitro per il rigore negato alla Roma. Arriva su DAZN ed esplode: «Ma come fate? Così cambiano le regole» – Il video - Claudio Ranieri è su tutte le furie dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, segnando la prima battuta d'arresto in campionato del 2025.

Esplosione a Roma, boato in tutta la città da via dei Gordiani 32. Scoppio di un deposito di carburante e gas. Fuggi fuggi nel quartiere, diversi feriti; Roma, esplode un deposito di gas al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero | Diversi ustionati e feriti; L'istante dell'esplosione a Roma: il boato assordante, l'incendio, le sirene.

Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero | Diversi ustionati e feriti - Un'esplosione a un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani, in zona Prenestino a Roma, ha provocato un grosso incendio. Si legge su msn.com

VIDEO| Esplode distributore di carburante: trema tutta Roma - Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, l’incidente sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa da una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione ... Scrive dire.it