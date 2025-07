Roma il momento dell' esplosione del deposito di gas e carburante

Il video del momento in cui un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani, in zona Prenestino a Roma, è esploso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, il momento dell'esplosione del deposito di gas e carburante

Roma, Musetti-Alcaraz: due break di fila per Lorenzo, momento chiave Live 3-6, 2-1?Paolini Errani in finale - A Roma, l'attenzione è tutta rivolta a Lorenzo Musetti, che con due break di fila si prepara a un'altra intensa sfida sul Centrale.

Due depositi di carburante sono stati colpiti da attacchi israeliani a Teheran, secondo quanto riferito dal ministero del Petrolio iraniano. Le esplosioni hanno interessato un deposito situato a Shahran, nel nord-ovest della capitale, e un altro sito nel settore meri Vai su Facebook

Esplosione a Roma, boato in tutta la città da via dei Gordiani 32. Scoppio di un deposito di carburante e gas. Fuggi fuggi nel quartiere, diversi feriti; aggiornamento incendio deposito carburanti Calenzano; Firenze, esplosione in deposito Eni a Calenzano. Due morti, ci sono dispersi.

VIDEO| Esplode distributore di carburante: trema tutta Roma - Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, l’incidente sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa da una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione ... Lo riporta dire.it

L'istante dell'esplosione a Roma: il boato assordante, l'incendio, le sirene - Un'esplosione ha interessato un deposito di gas in via dei Gordiani in zona Prenestino, a Roma. Come scrive msn.com