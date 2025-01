Ilrestodelcarlino.it - Spariti 37mila euro dal conto: intascava i soldi della madre, cinquantenne finisce in carcere

Macerata, 23 gennaio 2025 – Condannato a cinque anni e tre mesi di reclusione, per essersi intascato ianziana invece di usarli per pagare la casa di riposo,inRenato Perini, 50enne maceratese. Nella giornata dell’altroieri la polizia di Macerata ha eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei suoi confronti, su disposizione dell’Ufficio esecuzioni penaliProcura di Macerata. Il provvedimento, a cui è stata data esecuzione da personaleSquadra Mobile del capoluogo, è stato emesso poiché l’uomo è ritenuto colpevole del reato di peculato. I fatti, avvenuti dal luglio 2018 al marzo 2019, erano emersi proprio grazie alla segnalazione di una casa di riposo di Sant’Angelo in Pontano. Ladell’uomo, ottantenne, era stata ricoverata lì, da quando le sue delicate condizioni di salute le avevano reso impossibile vivere da sola.