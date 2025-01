Zonawrestling.net - Roxanne Perez: “Bayley? Il suo tempo è finito, ora spetta a noi”

Come molti sapranno, nelle ultime settimane stiamo assistendo ad un conflitto tra, iniziato durante la puntata di NXT andata in onda il 14 gennaio. La lite non si è fermata a NXT, ma è proseguita anche nelle ultime puntate degli show principali. Durante un’intervista rilasciata a Busted Open Radio, l’ex campionessa di NXT ha spiegato il motivo per cui è arrabbiata da settimane con la Role Model: “Sono sicura che tutti abbiano visto le foto, io ero una grandissima fan di. È lei la ragione per cui volevo venire a NXT. Ha aperto la strada per entrambe Cora Jade e lei. Ora sento che sto cercando di andare per la mia strada e, per qualche ragione, l’altro giorno è dovuta uscire, interrompermi e darmi un consiglio che non avevo chiesto. Penso banalmente che lei abbia già avuto il suo momento.