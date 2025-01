Quotidiano.net - René Benko e la villa “pagata con i soldi dei creditori”. Vita nel lusso anche dopo il crac Signa

Roma, 23 gennaio 2025 – Il magnate austriaco, al centro deldella sua holding immobiliare, è stato arrestato nella sua lussuosadi Innsbruck. L’arresto, eseguito su mandato della Procura anti-corruzione austriaca (Wksta), segna un nuovo capitolo in una vicenda internazionale che intreccia potere economico,sfrenato e accuse di corruzione., 47 anni, è indagato in quattro Paesi, tra cui l’Italia, per associazione a delinquere, frode e utilizzo improprio di fondi pubblici. Il crollo di un imperoera considerato uno degli imprenditori più influenti d’Europa. Con un patrimonio personale stimato in 5,9 miliardi di euro nel 2022, era il quinto uomo più ricco d’Austria. Tuttavia, la sua holding, che controllava colossi come i grandi magazzini Galeria e il prestigioso KaDeWe in Germania, è collassata sotto un debito di oltre 2,4 miliardi di euro.