Romadailynews.it - Rai Gulp, Giornata della Memoria: “Un nome che non è il mio” lunedì 27 gennaio

In occasione del Giorno27RAI KIDS presentaalle 19:35 su Rai, disponibile su RaiPlay,IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA IL CORTOMETRAGGIO ANIMATO“UNCHE NON È IL MIO” Liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Nicola Brunialti, una produzione Brand-Cross in collaborazione con Rai Kids e Rai Com con la partecipazione straordinaria di Gian Carlo Dettori e di Edoardo Prati e la colonna sonora originale di Paolo Jannacci.Un racconto sull’inestimabile valoreche per tutta ladel 27sarà proiettato in una delle stanzeTestimonianza delleShoahStazione Centrale di Milano“Se facessimo un minuto di silenzio per ogni vittimaShoah, dovremmo restare in silenzio 11 anni e mezzo”. Comincia così il racconto del cortometraggio animato “Unche non è il mio”, prodotto da Brand-Cross in collaborazione con Rai Kids e Rai Com in occasione del Giornocon l’obiettivo di ridare voce e dignità a tutte quelle persone che l’hanno persa, in onda in prima tv assoluta27alle 19:35 su Rai, disponibile su RaiPlay e proiettato per tutta ladel 27alleShoahStazione Centrale di Milano.