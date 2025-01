Linkiesta.it - Perché le parole di Luca Marinelli sui treni e gli aerei sono importanti

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Uno degli attori italiani del momento che promuove la mobilità sostenibile durante uno dei podcast italiani del momento. Sembra una cosa piccola e banale, ma è in realtà preziosa in un Paese dove l’ambiente e il climatotalmente ignorati dalle personalità sulla cresta dell’onda. Intervistato da GianGazzoli su “Passa dal Basement”, l’attore protagonista della miniserie “M – Il figlio del secolo” ha ammesso di non prendere l’aereo da almeno sei anni non solo per ragioni personali (ha paura di volare) ma anche per motivi etici.ha parlato dei danni ambientali delle «comodità», dicendo che le persone che hanno «il tempo e le possibilità» devono impegnarsi particolarmente per «diminuire il loro impatto su questo pianeta».