Parte con il Quad la politica estera di Trump. India, Giappone e Australia da Rubio

Il nuovo segretario di Stato americano, Marco, ha dedicato grandella sua prima giornata completa in carica a incontri con i ministri degli Esteri di, gli altri tre membri del. Sebbene le dichiarazioni ufficiali siano rimaste prudenti e vaghe, emerge un’apertura senza precedenti alla cooperazione in ambito difensivo. Un cambiamento di rotta significativo rispetto al passato, quando la partnership si concentrava principalmente su temi come il cambiamento climatico, la sanità e lo sviluppo infrastrutturale.Fino ad ora, gli sforzi delin materia di sicurezza si erano limitati alla lotta contro la pesca illegale e il terrorismo. Tuttavia, questa settimana il tono è apparso diverso. Il ministro degli Esterino, Subrahmanyam Jaishankar, ha dichiarato che la difesa è stata uno dei temi “ampi” affrontati nell’incontro, e l’omologana, Penny Wong, ha sottolineato la necessità di una maggiore ambizione nelle attività del, lasciando intendere una disponibilità a un maggiore coinvolgimento militare.