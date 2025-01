Spazionapoli.it - Napoli su Garnacho, la risposta di De Laurentiis è inaspettata

Acquisti– Aurelio De, a margine di una presentazione di un libro, si è lasciato sfuggire delle parole su.Ilè pronto per un’altra sfida davvero importante. Gli azzurri, dopo aver vinto in trasferta contro l’Atalanta, giocheranno sabato prossimo al Maradona contro la Juve.Come ribadito ques’oggi in conferenza stampa dallo stesso Conte, infatti, quello contro la squadra di Thiago Motta sarà un match molto difficile. Tuttavia, in attesa della gara contro la Juvenuts, in casabisogna rilasciare delle dichiarazioni importanti di Aurelio Desu, De: “? Chi mi dà la garanzia che fa 20 gol?”Il patron partenopeo, a margine della presenazione del libro di Pittella (‘Il garofano e la conchiglia’) al circolo Canotierri al Molosoglio, ha infatti risposto così ad un tifoso sul possibile arrivo del calciatore argentino: “Chi mi dà la garanzia che fa 20 gol?”.