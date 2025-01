Oasport.it - LIVE Italia-Germania 27-34, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: gli azzurri lottano, ma non basta

19:38 Si chiude qui la nostra testuale di Italia-Germania 27-34. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 19:38 Pizzico di delusione sui volti degli azzurri, che devono essere fieri del percorso intrapreso finora. C'è ancora da strappare il terzo posto nel girone, per migliorare ancora lo storico risultato trovato in questi Mondiali. 19:38 Wolff premiato con il titolo di MVP del match, a testimonianza di quanto l'Italia sia stata in partita. Il portiere tedesco ha sfiorato le 20 parate, salendo in cattedra nel secondo tempo. 19:36 Italia che esce tra gli applausi. Germania che vola ai quarti di finale con una giornata d'anticipo, ma la nostra nazionale è entrata in una nuova dimensione.