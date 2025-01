Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/Verbeek 2-6, 4-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: break degli azzurri nel 2° set!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Chiude bene sottorete.0-15 Risposta vincente di rovescio di.4-2 A zero l’olandese.40-0 Non risponde di rovescio.30-0 Prima vincente.15-0 Prima vincente.4-1 E dai! Un’altra prima e un altro punto!40-30 Prima slice a segno!!!! Bravo Simone!30-30 La azzecca però di dritto in cross il mancino olandese.30-15 Sbaglia la risposta stavolta lo svedese.15-15 Prende la rete in risposta, in rete il dritto di.15-0 Risposta dello svedese di dritto ottima ma è ancora meglio la difesa al volo di.3-1 A zero.40-0 Prima vincente.30-0 Servizio e comodo smash.15-0 Prima vincente di.3-0 SI! Chiude al volo comodamentedopo un’altra seconda ottima.