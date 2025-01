Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Anterselva 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer veloce e precisa al primo poligono!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA15.03: Baserga in testa al traguardo con 12? su Zuk15.02: Jeanmonnot non sbaglia a terra ed èsugli sci, è in testa. H. Oeberg commette un errore in piedi, è seconda a 4? dopo due poligoni15.01: ZERO DIA TERRA! L’azzurro riparte al secondo posto!15.00: Dzhyma non sbaglia in piedi ed è in testa dopo due poligoni, Braisaz non sbaglia a terra ed è in testa con 9? di vantaggio su H. Oeberg15.00: Zero di Preuss a terra, riparte con un ritardo di 1? da H. Oeberg,settima al km 2.214.59: Zero di Richard, non, è nona dopo il14.58: Al traguardo Carrara è prima con 3? di vantaggio su Lehtonen14.57: Tre errori per Gandler in piedi, esce dalla lotta per le prime, Lehtonen in testa al traguardo14.