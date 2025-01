Linkiesta.it - Le incognite sul piano Trump, e l’ennesimo scontro tra militari e Netanyahu su Gaza

L’arrogante sfilata militare dei miliziani di Hamas per le strade di, durante e dopo la consegna alla Croce Rossa delle tre donne israeliane ostaggio, dimostra due cose. Innanzitutto, che i media mondiali, tranne rare eccezioni, coprono Hamas. Abbiamo visto infatti un centinaio di uomini armati e grotteschi nelle loro insegne di morte, robustissimi, in carne, con vestiti che sembravano usciti da una tintoria quanto erano lindi, scorrazzare per le strade disu pick-up bianchi, altrettanto lindi. Non una macchia di fango, non un segno di stenti. Le descrizioni di fame, miseria, morti per assideramento che riempiono i media, come sefosse tutta un lazzaretto di melma, inedia e morte, dunque, non concernono gli azzimati miliziani di Hamas, che evidentemente sono i veri profittatori della popolazione civile diche usano scientemente come scudo umano e alla quale sottraggono risorse.