Le Cerbaie e la notte degli spari. Il Comitato si appella ai sindaci: "La situazione è sempre più grave"

Fucecchio (Firenze), 23 gennaio 2025 – S’indaga per lesioni gravissime. E sono in corso indagini serrate per trovare chi ha sparato e chi ha aiutato il ferito a scappare dalle. Non è stato ancora sentita la vittima che, da quanto abbiamo appreso, dovrà essere sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Montecatini, coordinati dalla Procura di Firenze. Il 29enne marocchino, residente in lucchesia, è ricoverato all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove è stato sottoposto già a un primo intervento chirurgico per la rimozione delle tre pallottole. Il giovane è stato raggiunto da due colpi alle gambe, sparati in maniera frontale e uno al gluteo mentre scappava. Il tutto probabilmente è accaduto al termine di un alterco.