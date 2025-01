Thesocialpost.it - Le acque potabili in Italia sono contaminate da sostanze cancerogene

Leggi su Thesocialpost.it

Allarme PFAS: acqua potabile contaminata in tutta, Greenpeace chiede interventi immediatiUn’indagine condotta da Greenpeace, denominata “Senza Veleni”, ha rivelato una diffusa contaminazione dell’acqua potabile inda parte dellepoli- e per-fluoroalchiliche (PFAS). L’analisi, condotta su 260 campioni raccolti tra settembre e ottobre 2024 in 235 città, ha evidenziato la presenza di questenel 79% dei casi, con concentrazioni particolarmente alte in diverse regionine.tossiche nell’acqua potabileI composti più diffusi rilevati nell’indagine:PFOA (acido perfluoroottanoico), riconosciuto come cancerogeno, presente nel 47% dei campioni;TFA (acido trifluoroacetico), rilevato nel 40% dei campioni;PFOS (acido perfluorottansolfonico), anch’esso considerato potenzialmente cancerogeno, trovato nel 22% dei casi.