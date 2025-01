Lapresse.it - Lazio-Real Sociedad, tifosi spagnoli si radunano per andare allo stadio

Prima l’incontro con il presidente in via del Corso, poi compatti verso il punto di ritrovo dove gli autobus dell’Atac erano pronti ad attenderli per portarli scortatiper il match con ladi Europa League. Il giorno dopo l’aggressione subita al rione Monti di Roma da parte degli ultrà biancocelesti, per idellaè comunque il momento di festeggiare e sostenere la squadra. Cori e fiumi di birra hanno accompagnato l’attesa al centro di Roma per poi confluire in piazza delle Canestre, luogo di ritrovo tradizionale per le tifoserie ospiti a Roma. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine chiamate a contenere eventuali rigurgiti di vendetta dopo che novedella squadra basca sono finiti all’ospedale per le percosse subite. Alla fine tutto è filato liscio.