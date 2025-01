Linkiesta.it - L’abitudine umana di trasformare falsità storiche in verità accettate

Leggi su Linkiesta.it

Ancor prima dei Re taumaturghi, capolavoro storiografico pubblicato nel 1924, c’è un’altra e più agile pubblicazione in cui Marc Bloch indaga l’evoluzione delle fake news in un contesto molto particolare: Riflessioni di uno storico sulle false notizie della guerra, apparso nel 1921 sulla «Revue de synthèse historique». Questo saggio rappresenta un punto fermo per chiunque volesse addentrarsi nel mondo delle false notizie. La guerra a cui fa riferimento nel titolo non è un conflitto lontano nel tempo, distante decenni o secoli, da cui ci si è scostati abbastanza per poterne leggere nitidamente i contorni e le complessità. Al contrario, si tratta proprio della recentissima Prima guerra mondiale, terminata all’epoca da soli tre anni.Bloch aveva partecipato in prima persona al conflitto. Nel 1914 ha ventotto anni, è un giovane professore di Storia in un liceo di Amiens, quando nell’agosto dello stesso anno, al momento della dichiarazione di guerra mossa dalla Germania alla Francia, decide di arruolarsi volontario e partire per il fronte.