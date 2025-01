Incidente al motoraduno in memoria di Angelo Mattoccia | motociclista chiede risarcimento al Comune

Leggi su Dayitalianews.com

Doveva essere una giornata di ricordo e celebrazione, ma si è trasformata in un dramma. Durante ilorganizzato nel settembre 2021 per commemorare il giovane, scomparso prematuramente in unstradale nel 2020, unè rimasto vittima di un gravea causa di una buca nel parcheggio della zona artigianale di Cisterna di Latina.La dinamica dell’Il, che doveva onorare il 18° compleanno di, si è interrotto bruscamente quando un53enne (oggi 56enne) è stato sbalzato dalla moto mentre stava lasciando il piazzale dell’evento. La causa? Una buca non segnalata, che ha provocato una caduta violenta e gravi lesioni al centauro. La gravità dell’ha richiesto l’intervento di un elicottero per trasportare l’uomo d’urgenza a Roma, bloccando di fatto il