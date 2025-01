Ilfattoquotidiano.it - Il primo viaggio di Trump da presidente? In Arabia Saudita. Riad vuole investire in Usa 600 miliardi di dollari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo ha chiamato congratulandosi, e probabilmente quella è stata la prima conversazione che ha avuto con un leader straniero da quando si è insediato alla Casa Bianca. E Donald, in cambio del ritorno inome suoall’estero, ha ottenuto dal principe ereditario Mohammed bin Salman la promessa di 600didi investimento negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni. Durante la conversazione, il principe Mohammed e“hanno discusso i modi di cooperazione tra il Regno e gli Stati Uniti per stabilire pace, sicurezza e stabilità nella regione del Medioriente, oltre a rafforzare la cooperazione bilaterale nella lotta al terrorismo”, riporta l’agenzia di stampa ufficiale.L’era stata la prima tappa all’estero didurante il suomandato dae allora, nel 2017, aveva stravolto la tradizione che vede i presidenti degli Stati Uniti recarsi per la prima volta nel Regno Unito comeall’estero.