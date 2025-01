Ilrestodelcarlino.it - Il nipote: "Siamo a caccia della verità"

La notiziatragica morte di Paolo Corsi, avvenuta in Tunisia, si è subito diffusa nella località collinare destando profondo cordoglio. La vittima era un docente di Latino e Greco e abitava a Roma, ma faceva spesso viaggi in Tunisia, dove aveva acquistato una seconda casa per trascorrere i periodi più freddi dell’anno, a Sousse, dove c’è una piccola comunità di italiani. A Ripatransone risiede il fratello Mariano, ex presidescuola Media del luogo, con la moglie Antonietta che hanno appreso la terribile notizia nelle ultime ore. A Martinsicuro, invece, abita ilAlessandro che è in contatto con la Farnesina per espletare tutti i provvedimenti burocratici per il rimpatriosalma. "Il rinvenimento di mio zio è avvenuto nella giornata di martedì – racconta il– dopo che alcuni amici non avevano avuto più notizie di lui già dal giorno precedente.