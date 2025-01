Ilfattoquotidiano.it - Il cane orfano Leone annusa la bara del padrone e gli dà l’addio, dopo il funerale va nella nuova famiglia

Una scena straziante e commovemente che ha fatto il giro del Web. Il Messaggero ha raccolto la storia della separazione di un figlio “pelosetto” e del suo. In particolare il pastore tedescoè rimastodel suo “papà” Luciano Basso, morto a 69 anni lo scorso 13 gennaio. In molti si sono presentati per dareall’uomo al Duomo di San Donà di Piave, in provincia di Venezia.E in prima fila non poteva mancareche ha ancheto per l’ultima volta la, dove giaceva, Basso. Una scena che è stata immortalata dai telefonini e che ha fatto il giro del Web, scatenando immediata una reazione di empatia e commozione.In chiesa c’erano tutti iri di Basso che hanno coccolato. E anche qualche sconosciuto passando da lì non ha potuto fare a meno di notare quanto ci tenesse il pastore tedesco, che ha sei anni, al suoormai morto.