Anteprima24.it - Furti a raffica nelle case: nei guai una coppia di napoletani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto a notificare l’ “Avviso di conclusione delle indagini preliminari” emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino nei confronti di due persone – un uomo ed una donna, entrambi provenienti dall’area vesuviana di Napoli – gravemente indiziati dei reati di furto in abitazione e furto di autovettura in concorso.I fatti risalgono a febbraio 2024, e secondo la ricostruzione fatta dai militari dell’Arma, per alcuni giorni i due, celandosi nell’anonimato e col favore del crepuscolo, sarebbero riusciti a commettere una serie di, spostandosi tra Montemiletto ed i comuni limitrofi.Dopo una attenta analisi di ogni possibile spunto investigativo, incrociando riscontri dattiloscopici, dati satellitari ed immagini di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti dapprima ad individuare i soggetti che materialmente avrebbero commesso tali delitti, giungendo poi alla completa identificazione degli stessi.