Laspunta.it - Formia, 200 mila euro per il campo sportivo di Castellonorato.

E’ continuo l’impegno dell’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, finalizzato alla riqualificazione degli impianti sportivi della città. Un’azione che ha come obiettivo finale quello di incentivare e sostenere lo sport, quest’ultimo inteso sia come attività fisica – e quindi come momento di svago e socializzazione -, ma anche come prevenzione della salute dei cittadini. Per questo, dopo l’attenzione rivolta al Palamendola, al campetto di Trivio ed allo stadio di Maranola Washington Parisio, la giunta comunale si è concentrata suldi, dove già sono stati investiti i primi 200(fondi comunali) per sistemare ilda gioco e le varie recinzioni ed ora si è deciso di intervenire sugli spogliatoi, approvando un progetto di fattibilità dell’adeguamento degli stessi.