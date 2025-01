Quotidiano.net - Finanziamenti europei: 15 progetti italiani ricevono 150mila euro ciascuno

Altri 134, 15 dei quali, hanno ricevuto dal Consigliopeo della Ricerca un finanziamento diper avviare i loro risultati al mercato. Sale così a 245 il numero complessivo deifinanziati nel periodo 2024-2025 nell'ambito del programma di ricerca e innovazionepeo Horizonpe, per un totale di 36,75 milioni diassegnati. I 134 vincitori dei"Proof of Concept" lavorano in 20 Paesi. Fra questi, l'Italia si colloca in prima posizione con Germania e Paesi Bassi (15). Seguono Spagna e Regno Unito (14), Israele (12), Belgio (11), Francia (10), Danimarca (6), Austria (5), Svezia (4), Irlanda (3), Finlandia e Norvegia (2), Croazia, Cechia, Cipro, Polonia, Portogallo e Turchia (1). Organoidi e microrobot per terapie di precisione contro i tumori e tecnologie quantistiche sono fra i temi delle 15 ricerche italiane finanziate.