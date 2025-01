Iodonna.it - Finalmente i clienti vulnerabili potranno passare alle tariffe più convenienti delle Tutele Graduali. Le informazioni, disponibili sui siti dei gestori entro il 23 febbraio

A partire da fine, i consumatori di energia elettrica classificati comerichiedere il passaggio al Servizio a(STG), beneficiando, così, dipotenzialmente più. Questa importante novità, introdotta dal ddl Concorrenza alla fine del 2024, è diventata pienamente operativa grazie alla recente pubblicazione da parte di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente,modalità di attuazione. Energia e caro bolletta al cdel Ravello Energy Festival X Energia elettrica, bollette più leggere perL’intervento era atteso, vista l’assurda situazione vissuta dalla categoria dei consumatori più “fragili”, come gli over 75 e coloro in condizioni di disagio economico che, sebbene considerati i più bisognosi di tutela, si sono trovati, invece, i maggiormente esposti,fluttuazioni del mercato.