Sport.quotidiano.net - Evan Bros I primi test fanno ben sperare

Dopo settimane di preparazione e costante lavoro presso il reparto corse a Ravenna, la scuderia ravennate, da quest’anno Yamaha bLUcRU è scesa in pista per il primodel 2025: una quattro giorni presso il tracciato spagnolo di Almeria.fondamentali per scoprire le vere potenzialità dei due nuovi piloti del sodalizio bizantino, il turco Can Oncu e il 18enne indonesiano – campione del mondo in SuperSport300 nel ’24 – Aldi Satya Mahendra, ma anche della nuovissima Yamaha R9 ai suoimesi di vita, la moto con la quale la squadra ravennate correrà il Mondiale SuperSport Next Gen in questo 2025. Aldi Mahendra e Can Oncu hanno potuto saggiare le qualità della nuova moto inedita per entrambi: al termine dei quattro giorni Oncu ha messo a referto 130 giri e Mahendra 100. Il prossimo appuntamento sarà a ridosso del debutto mondiale.