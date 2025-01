Zonawrestling.net - Dynamite 22.01.2025 Stronger, smarter and better

Benvenuti all’analisi di questo episodio di, in diretta dal Knoxville Coliseum di Knoxville, Tennessee. Una serata ricca di emozioni con il confronto tra Kenny Omega e Will Ospreay, e un importante match per i titoli di coppia della AEW.Lo show si apre con Tony Schiavone che presenta Will Ospreay e Kenny Omega sul ring. Ospreay cerca di spiegare a Omega che molto è cambiato durante la sua assenza e che si è allontanato dalla Don Callis Family. Omega interrompe il discorso ricordandogli il loro match a Forbidden Door, dove Ospreay lo colpì con un cacciavite. Kenny afferma che Ospreay lo ha fatto solo per dimostrare di essere il migliore, ma secondo lui non lo era allora e non lo è ora. Don Callis interrompe il segmento, scatenando una rissa che si estende in tutta l’arena coinvolgendo Kyle Fletcher, Konosuke Takeshita, Brian Cage e Lance Archer.