Costruire una community attorno al tuo brand | strategie di successo

Alcune delle modernedi business si rivolgono anzitutto ad un pubblico di riferimento (target audience), costituito da unadigitale. In tal caso, si parla di ‘-based business’ oppure di ‘social enterprise’, in quanto si tratta di un modello applicabile anche a comunità di territorio. Attraverso un utilizzo strategico dei social network e di altre risorse digitali è possibile trasformare unaonline in un trampolino di lancio di unpersonale e per l’avvio del proprio business.Il potenziale delleonlineLe piattaforme social, al pari dei forum e di altri ‘hub’, consentono agli utenti di disporre di uno spazio comune, all’interno del quale condividere idee, opinioni, notizie e contenuti. Contesti di questo tipo consentono di creare una rete di contatti personali e professionali: è questo il potenziale insito nelledigitali, ovvero mettere rapidamente in connessione individui accomunati da interessi e passioni, desiderosi di socializzare e apprendere da propri pari.