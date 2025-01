Justcalcio.com - Corriere dello Sport – La Fiorentina su Ndour, aspettando Man

2025-01-23 09:41:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal:Laalza il pressing per Cher. I viola si erano interessati nei giorni scorsi al centrocampista del Besiktas, di proprietà del Psg, e adesso avrebbero intensificato i contatti coi suoi agenti. L’idea sarebbe quella di provare un acquisto a titolo definitivo, anche se il centrocampista, essendo under 21, potrebbe muoversi liberamente anche in prestito. Nel suo caso, insomma, il Psg non si ritroverebbe di nuovo nei guai come nel caso della cessione di Kolo Muani alla Juventus, sbloccata proprio ieri trasformato il prestito di Bernat al Villarreal in cessione a titolo definitivo. Nato a Brescia e con origini senegalesi, Cherha giocato 21 partite in stagione con la maglia del Besiktas mettendo a referto 1 gol e 2 assist.