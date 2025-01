Coppa del Mondo di Biathlon, Dorothea Wierer fa un ottimo quarto posto ad Anterselva

Leggi su Ilfaroonline.it

Bolzano, 23 gennaio 2025 – Ha piazzato un’ottima quarta posizione nella Sprint di. L’Azzurra ha ripetuto lo stesso piazzamento della stessa gara, disputata recentemente a Ruhpolding.Ladeldifa tappa nella località di Bolzano, dove il prossimo anno si svolgeranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.“E’ sempre un piacere per me gareggiare qui in casa, ad: per il pubblico, per gli amici ed i familiari, per i fans. E’ bello averli così vicini ma devo mantenere la concentrazione: oggi avevo davvero ottimi materiali, mi sono sentita veloce in tutta la pista. Purtroppo ho fatto un errore di troppo rispetto alle altre per potermi giocare il podio”. Ha detto la, come riporta fisi.org.Ilrappresenta untrampolino di lancio per la gara dell’inseguimento di sabato 25 gennaio, alle 13.