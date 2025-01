Formiche.net - Con la rappresentanza dei lavoratori nelle aziende l’Italia entra nel futuro. Il commento di Bonanni

Lunedì 27 gennaio, presso la Camera dei Deputati, si terrà un passaggio cruciale nella storia delle relazioni industriali italiane: la proposta di legge per il riconoscimento delladei, sostenuta da 400.000 firme raccolte dalla Cisl, verrà esaminata in prima lettura. Si tratta di un fatto storico che, dopo oltre 70 anni di rinvii e resistenze, tenta finalmente di dare piena attuazione all’articolo 46 della Costituzione, il quale prevede che icollaborino, a livello decisionale, alla gestione delle imprese. Questa proposta rappresenta una svolta culturale e politica in un Paese che, nonostante l’ispirazione costituzionale, ha faticato a integrare la partecipazione deinel proprio tessuto economico. Le resistenze del passato hanno avuto diverse origini: da un lato, le imprese, preoccupate che un maggiore coinvolgimento deipotesse limitare la loro autonomia gestionale; dall’altro, una parte della sinistra ideologica, restia a riconoscere la legittimità di un modello partecipativo che superasse la contrapposizione di classe.