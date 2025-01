Romadailynews.it - Cina: Tianjin, coppia sino-italiana crea ponte tra culture

Sara Tentori e suo marito Li Jian scelgono un’opera di ritaglio di carta per finestre in un mercato per la Festa di primavera nel villaggio di Nanying, cittadina di Guanzhuang, distretto di Jizhou, nella municipalita’ settentrionale cinese di, il 19 gennaio 2025. Sara Tentori, nata in Italia negli anni Novanta, ha sviluppato un legame con ladurante un programma liceale di scambio scolastico. Durante gli anni dell’universita’, ha incontrato Li Jian, uno studente cinese che viveva in Italia. Cosi’ e’ iniziata la loro relazione a distanza di otto anni. Nell’aprile del 2024, Tentori, il cui nome cinese e’ Ouyang Shasha, ha sposato Li nel villaggio di Nanying, e ha trasformato la loro casa in un alloggio in famiglia di montagna. “Trasferirsi definitivamente indall’Italia e’ stato impegnativo”, ha ammesso Tentori.